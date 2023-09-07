Угрожавшего людям гранатой россиянина задержали

В Ростове-на-Дону наряд ППС задержал мужчину, угрожавшего людям гранатой

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который угрожал людям гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел на улице Таганрогской Октябрьского района. Об угрозах мужчины очевидцы сообщили в полицию, после чего на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Туле наркодилер спустил пса на полицейских и угрожал им ножом при задержании.