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12:13, 7 сентября 2023Силовые структуры

В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

В Москве таможня изъяла посылку из Индии с грибами-паразитами на 1 млн руб

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Московские таможенники обнаружили грибы-паразиты общей стоимостью в один миллион рублей в посылке из Индии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

Грибы вида Кордицепс китайский нашли во время сканирования почтового отправления в Москве. Вес посылки составлял 200 граммов, а сам груз предназначался жителю подмосковного города Котельники.

При тщательном досмотре таможенники обнаружили внутри отправления высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела. Разрешительные документы, при наличии которых данный товар можно ввозить в страну, отсутствовали.

По информации специалистов, Кордицепс китайский является самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине, однако отправитель оценил посылку всего в 200 рупий (236 российских рублей по курсу на 7 сентября). Сотрудники таможни отказали в выпуске посылки и вернули товар жителю Индии.

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    Олеся Мицкевич
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