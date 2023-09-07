В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

В Москве таможня изъяла посылку из Индии с грибами-паразитами на 1 млн руб

Московские таможенники обнаружили грибы-паразиты общей стоимостью в один миллион рублей в посылке из Индии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

Грибы вида Кордицепс китайский нашли во время сканирования почтового отправления в Москве. Вес посылки составлял 200 граммов, а сам груз предназначался жителю подмосковного города Котельники.

При тщательном досмотре таможенники обнаружили внутри отправления высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела. Разрешительные документы, при наличии которых данный товар можно ввозить в страну, отсутствовали.

По информации специалистов, Кордицепс китайский является самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине, однако отправитель оценил посылку всего в 200 рупий (236 российских рублей по курсу на 7 сентября). Сотрудники таможни отказали в выпуске посылки и вернули товар жителю Индии.