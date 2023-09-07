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14:39, 7 сентября 2023Забота о себе

Мужчин предупредили об опасности подогрева сидений для здоровья

Уролог Гончиков: подогрев сиденья в машине может стать причиной бесплодия мужчин

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Ежедневное использование подогрева сиденья в автомобиле может стать причиной бесплодия у мужчин, предупредил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков. Об опасности этой опции он рассказал «Ленте.ру».

Гончиков заявил, что ученые установили: приводить к бесплодию может ежедневное использование подогрева сидений в машине более четырех часов. В группу повышенного риска попадают дальнобойщики, таксисты, курьеры и другие люди, много времени проводящие за рулем.

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По словам врача, объяснение этому явлению простое: температура мошонки должна находиться в пределах 34-35 градусов. При более высоких показателях многие процессы, приводящие к образованию сперматозоидов, могут снизиться до минимума. Как правило, это обратимый процесс, и в случае прекращения негативного влияния повышенной температуры подвижность спермы восстанавливается.

При подогреве сидений яички могут нагреваться до 38-39 градусов. При такой температуре сперматозоиды становятся менее активными или вообще перестают двигаться. Ухудшить ситуацию могут тугое белье, брюки или слишком теплая одежда

Батор Гончиковврач уролог-андролог

При воздействии высоких температур может замедлиться не только подвижность сперматозоидов, но и сам процесс их созревания в яичках, добавил врач. Это также может обернуться проблемами с зачатием ребенка.

Ранее урологи Дрого Монтегю и Скотт Миллер раскрыли причины укорочения мужских гениталий. По их словам, половой член может визуально уменьшаться в размерах при ожирении.

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    Наталья Обрядина
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