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16:02, 7 сентября 2023Силовые структуры

В России задержали навязывавших невыгодные условия покупки машин автомошенников

В Иркутске полиция задержала группировку из 23 автомошенников

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Сотрудники полиции Иркутской области с коллегами из Самары и Оренбурга задержали 23 участников группировки автомошенников, которые разработали криминальную схему по хищению денег россиян при покупке машин. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Троих из них отправили под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде, к девятерым применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Для возмещения ущерба из автосалонов и у подозреваемых изъяли 55 автомобилей и более двух миллионов рублей наличными.

По версии следствия, аферисты открыли в Иркутской области два автосалона и разместили в интернете объявления о продаже машин по низкой цене. Потом клиентов обязывали купить автомобиль по завышенной стоимости, навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты.

Ранее стало известно, что автомошенники придумали новую схему подстав на дороге: они устраивают ДТП, в которых повреждают дорогие машины, при этом ведут видеосъемку, чтобы получить выплаты по страховке.

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    Варвара Митина
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