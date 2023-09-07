Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

Минобороны России: ВС РФ обнаружили на Днепре остров с десантом ВСУ

Российские военные обнаружили на Днепре остров с десантом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, состоящий из диверсантов десант был обнаружен на острове Переяславский.

Всего на острове располагались две диверсионные группы, состоящие из бойцов теробороны. Обе группы были уничтожены. Вступали ли российские военные в прямое боестолкновение или нанесли по острову удар, не уточняется.