Миллионера из списка богатейших людей Украины отправили в СИЗО
Миллионера из списка богатейших людей Украины Кауфмана отправили в СИЗО
Украинский миллионер Борис Кауфман отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бизнесмена из списка богатейших людей страны в завладении имуществом Международного аэропорта Одессы и доходом от его деятельности в 2,5 миллиарда гривен. Ведомство указывает, что воздушная гавань была приватизирована незаконно, поскольку является объектом государственного значения.
ЦПК уточняет, что Кауфману предоставили возможность выплатить залог в размере семи миллионов долларов. При этом бизнесмен будет обязан сдать загранпаспорт.
По данным Forbes, Кауфман в 2021 году занимал 46 строчку рейтинга богатейших украинцев.