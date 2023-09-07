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00:44, 8 сентября 2023Бывший СССР

Миллионера из списка богатейших людей Украины отправили в СИЗО

Миллионера из списка богатейших людей Украины Кауфмана отправили в СИЗО

Фото: Wikipedia

Украинский миллионер Борис Кауфман отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бизнесмена из списка богатейших людей страны в завладении имуществом Международного аэропорта Одессы и доходом от его деятельности в 2,5 миллиарда гривен. Ведомство указывает, что воздушная гавань была приватизирована незаконно, поскольку является объектом государственного значения.

ЦПК уточняет, что Кауфману предоставили возможность выплатить залог в размере семи миллионов долларов. При этом бизнесмен будет обязан сдать загранпаспорт.

По данным Forbes, Кауфман в 2021 году занимал 46 строчку рейтинга богатейших украинцев.

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    Марина Совина
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