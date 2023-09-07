Из российской колонии сбежали трое заключенных

В Нижегородской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения

В Нижегородской области из колонии №15 сбежали трое осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСИН.

Инцидент произошел утром 7 сентября в Краснобаковском районе. Во время обхода сотрудники колонии-поселения не нашли троих мужчин. Двоих из них уже поймали, поиски третьего продолжаются. Правоохранители осматривают близлежащие населенные пункты, окрестности и заброшенные здания.

В место лишения свободы беглецы попали за кражи. В этой колонии заключенные могут свободно перемещаться, выходить на территорию населенного пункта с разрешения администрации, иметь деньги и носить гражданскую одежду.

Теперь мужчинам грозит новый срок по статье 313 («Побег из места лишения свободы») Уголовного кодекса РФ.