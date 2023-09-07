Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:18, 7 сентября 2023Экономика

Раскрыта доля инженеров и айтишников среди работающих курьерами россиян

«Яндекс Доставка»: 40 % курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

40 процентов российских курьеров получили высшее и неполное высшее образование, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Яндекс Доставки».

При этом в hh.ru газете определили в 27 процентов долю таких россиян среди курьеров. Каждый третий дипломированный специалист, работающий в сервисах доставки, имеет инженерно-техническую специальность, 17 процентов из них получили экономическое или финансовое образование, а 10 процентов являются айтишниками, заявили в «Яндекс Доставке».

Чаще всего россияне устраиваются курьерами для временной подработки. По данным hh.ru, вторую работу имеет 43 процента курьеров, а каждый пятый совмещает его с учебой. Более 12 процентов опрошенных заявили, что развивают собственный бизнес.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023

Главным фактором при выборе работы курьером для россиян является гибкий график — такой ответ дали более 68 процентов опрошенных. Кроме того, многих привлекают конкурентные зарплаты — доход курьеров вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, рассказал руководитель «Яндекс Доставки» в России Тембот Керефов. Сейчас работники сервисов доставки зарабатывают от 45 до 95 тысяч рублей в месяц, подсчитали в hh.ru.

«Наблюдается тренд, когда специалист с инженерным образованием не идет работать инженером, а выбирает более гибкий формат занятости с точки зрения времени работы и обязательств, оформляется как самозанятый и трудоустраивается курьером», — отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

При этом спрос на курьеров постоянно растет, и в 2023 году в отрасли сформировался дефицит. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина объяснила, что нехватке способствует массовый отъезд мигрантов из России, происходящий на фоне ослабления рубля и санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    «Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

    В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

    Раскрыты размеры гонораров Басты и Zivert за одно выступление

    В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

    Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

    Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

    Супруга премьера Армении показала фото с Зеленским

    Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости