Раскрыта доля инженеров и айтишников среди работающих курьерами россиян

«Яндекс Доставка»: 40 % курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование

40 процентов российских курьеров получили высшее и неполное высшее образование, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Яндекс Доставки».

При этом в hh.ru газете определили в 27 процентов долю таких россиян среди курьеров. Каждый третий дипломированный специалист, работающий в сервисах доставки, имеет инженерно-техническую специальность, 17 процентов из них получили экономическое или финансовое образование, а 10 процентов являются айтишниками, заявили в «Яндекс Доставке».

Чаще всего россияне устраиваются курьерами для временной подработки. По данным hh.ru, вторую работу имеет 43 процента курьеров, а каждый пятый совмещает его с учебой. Более 12 процентов опрошенных заявили, что развивают собственный бизнес.

Главным фактором при выборе работы курьером для россиян является гибкий график — такой ответ дали более 68 процентов опрошенных. Кроме того, многих привлекают конкурентные зарплаты — доход курьеров вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, рассказал руководитель «Яндекс Доставки» в России Тембот Керефов. Сейчас работники сервисов доставки зарабатывают от 45 до 95 тысяч рублей в месяц, подсчитали в hh.ru.

«Наблюдается тренд, когда специалист с инженерным образованием не идет работать инженером, а выбирает более гибкий формат занятости с точки зрения времени работы и обязательств, оформляется как самозанятый и трудоустраивается курьером», — отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

При этом спрос на курьеров постоянно растет, и в 2023 году в отрасли сформировался дефицит. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина объяснила, что нехватке способствует массовый отъезд мигрантов из России, происходящий на фоне ослабления рубля и санкций.