Отдых в самом дорогом регионе России обойдется в 2,5 миллиона рублей

Северный полюс стал самым дорогим регионом для отдыха с ценником в 2,5 млн руб

Путешествие на Северный полюс обойдется туристам в 2,5 миллиона рублей, не считая трансфера до Мурманска. Об этом и других самых дорогих и экзотических регионах для отдыха в России рассказало РИА Новости.

Отмечается, что маршрут до Северного полюса проходит через Землю Франца-Иосифа и транспорт там только ледокольный. Дорогим направлением названы также Новосибирские острова, тур обойдется в 850 тысяч рублей. Как выяснило агентство, добраться до Шпицбергена туристы могут только через Норвегию, за такое путешествие нужно будет заплатить больше 172 тысяч рублей.

Среди дорогостоящих направлений также числится Камчатка. Минимальная цена тура — 100 тысяч рублей с человека без перелета, однако за посещение природных объектов, катание на вертолетах, морские сафари необходимо будет доплачивать. В итоге поездка может обойтись в 300 тысяч рублей.

В 125 тысяч обойдется тур по Приполярному Уралу. Визит на плато Маньпупунер в Республике Коми будет стоить не меньше 130 тысяч рублей.

Ранее россиянка побывала на Байкале и рассказала, что поездка ее разочаровала. Туристку не впечатлила местная природа, которую она сравнила с Карелией и Ленинградской областью.

