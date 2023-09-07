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10:48, 7 сентября 2023Путешествия

Отдых в самом дорогом регионе России обойдется в 2,5 миллиона рублей

Северный полюс стал самым дорогим регионом для отдыха с ценником в 2,5 млн руб

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Путешествие на Северный полюс обойдется туристам в 2,5 миллиона рублей, не считая трансфера до Мурманска. Об этом и других самых дорогих и экзотических регионах для отдыха в России рассказало РИА Новости.

Отмечается, что маршрут до Северного полюса проходит через Землю Франца-Иосифа и транспорт там только ледокольный. Дорогим направлением названы также Новосибирские острова, тур обойдется в 850 тысяч рублей. Как выяснило агентство, добраться до Шпицбергена туристы могут только через Норвегию, за такое путешествие нужно будет заплатить больше 172 тысяч рублей.

Среди дорогостоящих направлений также числится Камчатка. Минимальная цена тура — 100 тысяч рублей с человека без перелета, однако за посещение природных объектов, катание на вертолетах, морские сафари необходимо будет доплачивать. В итоге поездка может обойтись в 300 тысяч рублей.

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    Мария Борисова
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