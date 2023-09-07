Россиянка побывала на Байкале и описала поездку фразой «больше туда не поеду»

Читательница «Тинькофф журнала» разочаровалась поездкой на Байкал из-за холода

Россиянка побывала на Байкал и описала разочаровавший ее регион фразой «больше туда не поеду». Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

По словам автора, она отправилась на озеро с коллегами всего на один день из Улан-Удэ. Хотя температура воздуха была выше 25 градусов, вода оказалась холодной, из-за чего читательница портала не смогла искупаться и расстроилась. Кроме того, ее не впечатлила природа вокруг Байкала.

«Не могу сказать, что ехать на Байкал не надо. Скорее не стоит ожидать сильных впечатлений. Большое озеро, красивые скалы. Но такие есть в Карелии или Ленинградской области», — объяснила она свое мнение.

Россиянка также сравнила Байкал с Ниагарой, норвежскими фьордами и Эльбрусом и заявила, что не может поставить эти природные достопримечательности в один ряд с озером.

Весной туристы массово устремились на отдых на Байкал — рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов. Турпоток значительно возрос по трем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) на Байкале — особый интерес россияне проявили к Прибайкальскому, Забайкальскому и Тункинскму национальным паркам.