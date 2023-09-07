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12:00, 7 сентября 2023Среда обитания

Девять вагонов сошли с путей на Амуро-Якутской магистрали

Движение на Амуро-Якутской магистрали приостановили из-за схода девяти вагонов

Фото: Telegram-канал «МЧС Республики Саха»

Движение на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) было приостановлено из-за схода с путей девяти вагонов. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ).

Сход вагонов произошел на 286-м километре перегона Алдан-Куранах однопутного неэлектрифицированного участка Алдан — Нижний Бестях в 20:55 по московскому времени в среду, 6 сентября. В результате пути на протяжении 300 метров оказались повреждены. Пострадавших и угрозы экологии нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

Поезд Нижний Бестях — Благовещенск был задержан. Его пассажиров доставили на автобусах до станций «Алдан» и «Нерюнгри-Пассажирская», затем — пассажирским поездом до мест назначения. Граждане, которым нужно проехать в обратном направлении, смогут добраться до другого поезда аналогичным способом.

В региональном МЧС добавили, что 44 вагона с тепловозом, находившиеся в передней части состава, направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Еще 12 вагонов остаются на месте, из них три стоят на рельсах, а девять опрокинуты. Подъем последних будет осуществлен после завершения перекачки топлива.

Ранее четыре грузовых вагона сошли с путей на Забайкальской железной дороге.

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    Александра Качан
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