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03:37, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Маск усомнился в достоверности слов мужчины о его сексе с Обамой

Маск усомнился в достоверности слов мужчины, заявившего о сексе с Обамой
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что оценивать достоверность заявлений Ларри Синклера, который говорит, что якобы употреблял наркотики и занимался сексом с экс-президентом США Бараком Обамой, нужно на основании объективных доказательств, а не просто слов. Об этом предприяниматель написал в своей соцсети Х (ранее Twitter).

Маск усомнился в достоверности слов Синклера. «Конечно, достоверность его утверждений должна основываться на объективных доказательствах», — уточнил он.

Ранее Маск высмеял возраст президента США Джо Байдена в комментарии к публикации одного из пользователей, который разместил видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом. По его словам, Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа.

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    Марина Совина
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