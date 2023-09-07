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10:43, 7 сентября 2023Бывший СССР

ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

Балицкий: ВС нанесли массированный удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводили ротацию у населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Что касается обстановки на запорожском фронте: прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили массированное огневое поражение украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли за ночь примерно сто бойцов. Помимо этого, украинские войска понесли потери и в технике, отметил он. Врио главы региона уточнил, что были поражены девять артиллерийских орудий, два миномета, два танка и три беспилотника ВСУ.

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    Кристина Есикова
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