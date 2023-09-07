Метро и МЦК в День города Москвы будут работать круглосуточно

Собянин: метро и МЦК в День города Москвы будут работать круглосуточно

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города Москвы, празднование которого пройдет в ближайшие субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, будут работать круглосуточно. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. Что касается МЦК, то там до 23:30 интервал между ними составит четыре минуты, а позднее этого времени — восемь минут. «Благодаря этому тысячи москвичей и гостей столицы могут строить свои планы, не думая о том, до какого времени работает транспорт», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что 16 ночных маршрутов наземного транспорта в День города будут работать в обычном режиме.

Днем ранее стало известно, что Сергей Собянин открыл последние из 14 станций Солнцевской линии метро — в том числе станцию «Аэропорт Внуково», которая стала первой в России на территории действующего аэропорта.