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09:34, 7 сентября 2023Мир

В МИД заявили о проработке идеи саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС

В МИД РФ заявили о проработке идеи Минска организовать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Идея Минска организовать единый саммит БРИКС (альянса Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в проработке. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, все три объединения государств «продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости».

В министерстве также добавили, что «имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки».

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщал, что заявку республики на вступление в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке. При этом дипломат подчеркнул, что Минск «рассчитывает на активную работу» в рамках альянса.

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    Алевтина Запольская
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