Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

Глава МИД Белоруссии Алейник: заявку страны в БРИКС рассмотрят в скором времени

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС будет рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС в ЮАР, передает телеканал ОНТ.

«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», — отметил он.

Алейник подчеркнул, что Минск «рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС».