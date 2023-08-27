Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:09, 27 августа 2023Бывший СССР

Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

Глава МИД Белоруссии Алейник: заявку страны в БРИКС рассмотрят в скором времени

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС будет рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС в ЮАР, передает телеканал ОНТ.

«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», — отметил он.

Алейник подчеркнул, что Минск «рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об опасениях вести бои на территории России

    Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

    В российском городе стая собак напала на ребенка

    ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

    Названы три продукта для укрепления иммунитета

    Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

    В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом

    Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

    Зеленский захотел провести выборы на Украине

    Погибшим из-за атаки дрона в Белгородской области оказался подполковник полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости