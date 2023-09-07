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00:04, 7 сентября 2023Россия

В Москве с 8 по 10 сентября пройдут выборы мэра

В Москве с 8 по 10 сентября пройдут выборы мэра, голосовать можно будет онлайн
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Москве с пятницы, 8 сентября, по воскресенье, 10 сентября, продут выборы мэра города. Информация о них размещена на сайте Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком).

На пост столичного градоначальника претендуют депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и действующий глава Сергей Собянин («Единая Россия»).

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня с 8 по 10 сентября. Также столичным избирателям доступна возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Как указано на официальном сайте Мэра Москвы, регистрироваться для этого заранее не нужно, но потребуется предварительно создать полную учетную запись на mos.ru, только она дает доступ к голосованию онлайн.

В единый день голосования 10 сентября в 85 регионах России завершатся трехдневные выборы различного уровня — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Для участия в них зарегистрировано свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Проголосовать смогут до 65 миллионов избирателей.

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    Игорь Дмитров
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