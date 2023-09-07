В Москве мотоциклист сбил мать с ребенком

В Москве на Кировоградской улице мотоциклист сбил мать с ребенком

На юге Москвы мотоциклист сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По ее данным, авария произошла на Кировоградской улице в районе станции метро «Пражская». Там россиянка с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу, более подробных данных об их состоянии не приводится.

Ранее в Уфе водитель после массового ДТП сбил мать с ребенком, стоящих на тротуаре, их с травмами доставили в больницу. Пострадали 36-летний водитель Kia, его 41-летняя пассажирка и двое пешеходов — 41-летняя женщина и десятилетний школьник.