В Москве аферист-инкассатор украл у иностранца 78 миллионов рублей

В Москве полиция задержала подозреваемого в хищении 78 млн рублей мошенника

В Москве полиция задержала руководителя частного охранного предприятия (ЧОПа), подозреваемого в хищении 78 миллионов рублей у иностранца. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

По версии следствия, в мае 2021 года иностранец заключил годовой договор с ЧОПом, согласно которому компания должна была охранять и сопровождать материальные ценности. В апреле 2022 года он передал руководителю организации 50 миллионов рублей. Их нужно было отвезти в Подмосковье и отдать определенному человеку. Вечером того же дня задержанный позвонил и заявил, что силовики остановили автомобили с деньгами и изъяли машины и купюры. По его словам, иностранец должен был заплатить 13,5 миллиона рублей, чтобы вернуть свои 50 миллионов рублей. Мужчина поверил и отдал требуемую сумму, тогда мошенник перестал выходить на связь.

Иностранный гражданин долгое время был за границей и только в мае обратился в полицию с заявлением о хищении. Правоохранители выяснили, что за месяц до происшествия пострадавший также воспользовался услугами данного ЧОПа. Тогда он передал для транспортировки 40 миллионов рублей, но довезли только 25 миллионов рублей.

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