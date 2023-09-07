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07:24, 7 сентября 2023Экономика

В ГД предложили пополнить бюджет страны за счет повышения подоходного налога

Депутат Госдумы Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30 %

Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Ura.ru назвал способ пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Для этого он предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30 процентов на сверхдоходы.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30 процентов на сверхдоходы», — заявил депутат.

По его словам, таким образом бюджет России пополнится на 2,5 триллиона рублей и отпадет необходимость просить деньги у олигархов. Он напомнил, что такой налог введен во многих странах мира, в частности в США и Норвегии он составляет 28 процентов, а во Франции — 60 процентов.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко напомнила россиянам о новом порядке уплаты налогов в 2023 году. Согласно новому порядку, у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), больше не требуются отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог, объяснила специалист.

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    Марина Совина
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