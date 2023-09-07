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10:34, 7 сентября 2023Силовые структуры

Спрятанная россиянином партия наркотиков в коробке из-под душа попала на видео

МВД: житель Башкортостана спрятал 4,5 кг наркотиков в коробке из-под душа

В Нижегородской области полицейские задержали 24-летнего жителя Башкортостана, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом Ленте.ру сообщили в МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как в коробке находят свертки.

Автомобиль с наркодилером был остановлен на 348 километре трассы М7 «Волга». В ходе досмотра полицейские нашли в багажнике коробку из-под душа, в которой были наркотики. Также запрещенные вещества были спрятаны под обшивкой заднего пассажирского сиденья. Всего было изъято 4,5 килограмма мефедрона.

Задержанный рассказал, что приобрел наркотики в Москве через закладки, чтобы перепродать его в Татарстане. Против него возбуждено уголовное дело. Он арестован.

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    Любовь Ширижик
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