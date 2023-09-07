Военный эксперт Майерс: Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией

Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией. Об этом пишет USA Today.

В частности, военный эксперт, ветеран ВВС США Стивен Майерс указал на то, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя все складывается трагично. В частности, украинское командование не имеет стратегии, которая позволила бы переломить ход сражений. Он отметил, что Киев старается не говорить об успешной тактике и контрударах российских войск.

1 сентября британский историк Джеффри Робертс предрек Киеву неизбежное поражение. Он рассказал, что у западных стран много иллюзий насчет того, на каких условиях будет заключен мир с Россией. «Украине и Западу понадобится время <...>, чтобы дойти до стадии, когда они будут готовы начать серьезные переговоры и пойти на уступки, которые потребует Россия в обмен на завершение конфликта», — поделился мнением историк.