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21:51, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

В США указали на приближение трагичного исхода для ВСУ

Военный эксперт Майерс: Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией. Об этом пишет USA Today.

В частности, военный эксперт, ветеран ВВС США Стивен Майерс указал на то, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя все складывается трагично. В частности, украинское командование не имеет стратегии, которая позволила бы переломить ход сражений. Он отметил, что Киев старается не говорить об успешной тактике и контрударах российских войск.

1 сентября британский историк Джеффри Робертс предрек Киеву неизбежное поражение. Он рассказал, что у западных стран много иллюзий насчет того, на каких условиях будет заключен мир с Россией. «Украине и Западу понадобится время <...>, чтобы дойти до стадии, когда они будут готовы начать серьезные переговоры и пойти на уступки, которые потребует Россия в обмен на завершение конфликта», — поделился мнением историк.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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