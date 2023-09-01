В Британии предрекли Украине неизбежное поражение

Историк Робертс: Украине и Западу придется пойти на уступки ради мира c Россией

Британский историк Джеффри Робертс предрек Киеву неизбежное поражение. В эфире YouTube-канала Dialogue Works он заявил, что Украине и Западу придется пойти на уступки ради мира с Россией.

Робертс рассказал, что у западных стран много иллюзий насчет того, на каких условиях будет заключен мир с Россией. «Украине и Западу понадобится время <...>, чтобы дойти до стадии, когда они будут готовы начать серьезные переговоры и пойти на уступки, которые потребует Россия в обмен на завершение конфликта», — поделился мнением историк.

Он также заявил, что Украина не сможет победить в конфликте даже с поддержкой западных стран. Робертс объяснил это тем, что у России есть мощный военный и промышленный потенциал. «Политическая ситуация в стране стабильна, президент [России Владимир] Путин очень популярен. Сложно представить, как Украина сможет победить в этом изнурительном конфликте», — заключил историк.

Ранее американский радиоведущий и писатель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom назвал грядущие потери Киева. По его мнению, Украина может лишиться Одессы и Харькова.