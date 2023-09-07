Украина попросила США помочь в подготовке к отопительному сезону
Шмыгаль: Киев рассчитывает на помощь США в подготовке к отопительному сезону
Украина рассчитывает на помощь США в подготовке страны к следующему отопительному сезону. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев ожидает, что между американскими и украинскими энергетическими компаниями будет налажено тесное сотрудничество.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен подготовкой инфраструктуры республики к предстоящему отопительному сезону. Как сообщила ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко, отопительный сезон в стране на грани срыва.