Украина попросила США помочь в подготовке к отопительному сезону

Шмыгаль: Киев рассчитывает на помощь США в подготовке к отопительному сезону

Украина рассчитывает на помощь США в подготовке страны к следующему отопительному сезону. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев ожидает, что между американскими и украинскими энергетическими компаниями будет налажено тесное сотрудничество.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен подготовкой инфраструктуры республики к предстоящему отопительному сезону. Как сообщила ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко, отопительный сезон в стране на грани срыва.