Стало известно о недовольстве Зеленского подготовкой к отопительному сезону

Секретарь СНБО Украины: Зеленский недоволен подготовкой к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен подготовкой инфраструктуры страны к следующему отопительному сезону. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «1+1».

Он отметил, что в субботу, 9 сентября, должна будет пройти встреча, на которой ответственные лица отчитаются перед Зеленским о проведении работ по подготовке к отопительному сезону. «Этот вопрос на контроле у президента», — подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО затруднился ответить на вопрос о том, окажется ли сложнее для Украины новый отопительный сезон по сравнению с предшествующим.

Ранее президент Украины в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего республики оценил готовность энергосистемы страны к зиме. Он заявил, что в этом направлении «есть над чем работать», а к соответствующей теме «будет особое внимание».