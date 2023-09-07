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11:13, 7 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о недовольстве Зеленского подготовкой к отопительному сезону

Секретарь СНБО Украины: Зеленский недоволен подготовкой к отопительному сезону

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен подготовкой инфраструктуры страны к следующему отопительному сезону. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «1+1».

Он отметил, что в субботу, 9 сентября, должна будет пройти встреча, на которой ответственные лица отчитаются перед Зеленским о проведении работ по подготовке к отопительному сезону. «Этот вопрос на контроле у президента», — подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО затруднился ответить на вопрос о том, окажется ли сложнее для Украины новый отопительный сезон по сравнению с предшествующим.

Ранее президент Украины в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего республики оценил готовность энергосистемы страны к зиме. Он заявил, что в этом направлении «есть над чем работать», а к соответствующей теме «будет особое внимание».

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    Георгий Нестеров
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