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12:59, 7 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка «сняла отворот» за полтора миллиона рублей и попала под домашний арест

В Москве суд взял под домашний арест «колдунью» за отворот в 1,6 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд отправил под домашний арест 36-летнюю женщину по обвинению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По версии следствия, она выдавала себя за целительницу и ввела в заблуждение 26-летнего молодого человека, который недавно расстался с девушкой. Обвиняемая пообещала снять с его бывшей отворот за более чем полтора миллиона рублей. Для этого она якобы провела обряд, поставила на него защиту, закрыла чакры девушки и сделала энергетическую подпитку.

Силовики провели обыски у «целительницы» и изъяли ее сотовые телефоны и банковские карты. В прокуратуре призвали не верить незнакомым людям, которые готовы дистанционно за деньги решить проблемы со здоровьем, финансовым положением, личной жизнью. Так действуют мошенники, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Подмосковье задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении 1,8 миллиона рублей у 28-летней москвички.

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    Варвара Митина
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