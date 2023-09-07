В России раскритиковали идею увеличения подоходного налога на сверхприбыль

Депутат Кирьянов раскритиковал идею увеличить подоходный налог на сверхприбыль

Идея увеличить поступления в госбюджет на 2,5 триллиона рублей за счет введения прогрессивного подоходного налога до 30 процентов на сверхдоходы противоречит ценностям российской политики и является нецелесообразным. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Резкое повышение подоходного налога для тех или иных категорий граждан не приведет к росту доходов бюджета. Эта небольшая прослойка, которая имеет значительные доходы, может перестать их получать формально. С точки зрения предложения такие предложения не представляются значимыми и целесообразными», — считает парламентарий.

Он также добавил, что подобные инициативы противоречат основному направлению российской внутриэкономической политики.

«Такие решения всегда провоцирует волнения. Тогда можно говорить о снижении или повышении налогов для всех категорий граждан. В сегодняшней ситуации я не вижу оснований по поводу повышения налогов, такого решения не прогнозируется», — подчеркнул Кирьянов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал способ пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Парламентарий предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30 процентов на сверхдоходы. Он напомнил, что такой налог введен во многих странах мира, в частности в США и Норвегии он составляет 28 процентов, а во Франции — 60 процентов.