Лайфхак с пакетом для тошноты в самолете восхитил пользователей сети

Пассажирка самолета сделала из пакета держатель телефона и восхитила подписчиков

Пассажирка самолета сделала из пакета для тошноты держатель телефона и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте с никнеймом @fatpuppyent.

В первую очередь туристка достала телефон из чехла и вложила в него нераскрытый пакет, а затем вставила телефон обратно. Далее путешественница закрепила свободный край пакета откидным столиком. Таким образом, телефон повис на спинке переднего кресла прямо перед пассажиркой.

Ролик стал вирусным, и подписчики посчитали идею очень полезной. «Жди Нобелевскую премию!», «Это работает, я делаю так все время», «Спасибо! Сегодня собираюсь в путешествие и попробую», «Хорошая идея», — писали юзеры в комментариях.

Однако были и те, кто посчитал уловку слишком сложной. «Это заняло целую вечность», «А что я буду использовать от рвоты?», «А ты не можешь просто посмотреть телевизор в кресле самолета?», «Просто воспользуйтесь подносом и прислоните телефон к чему-нибудь», — комментировали пользователи.

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