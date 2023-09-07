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12:50, 7 сентября 2023Мир

Песков оценил ситуацию с правами России в международных судах

Песков: права России и ее граждан в международных судах ущемляются

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что права страны и ее граждан в международных судах ущемляются, однако власти сделают все, чтобы их отстаивать. Его слова приводит ТАСС.

«Есть вопиющий факт: сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Но как только такая возможность будет представляться, мы, разумеется, будем отстаивать наши права», — оценил ситуацию представитель Кремля.

Песков добавил, что подобная ситуация «трудно укладывается в голове», так как подобные практики противоречат международному и национальному праву стран Запада.

Ранее Международный суд ООН разрешил 33 странам вмешаться в дело Украины против России. В постановлении подчеркивается, что основной судебный орган международной организации принял решение допустить заявления от ряда государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде.

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    Максим Габриелян
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