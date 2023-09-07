В Белоруссии назвали причину падежа свиного молодняка на границе с Украиной

Белорусские СМИ назвали причиной падежа свиного молодняка надежду на Лукашенко

Основной причиной снижения поголовья свиней в Белоруссии стал высокий падеж молодняка, а он объясняется излишней надеждой руководства предприятий на президента республики Александра Лукашенко. К такому выводу пришли журналисты телеканала СТВ, изучившие ситуацию в Гомельской области.

Регион, находящийся на границе с Украиной и Россией, стал худшим в республике в области свиноводства. Проверки, проведенные после того, как Лукашенко взял сферу под особый контроль, показали многочисленные нарушения на фермах.

Так, на одной из них животных морили голодом, а вакцины для них держали в ненадлежащих условиях. На другой поросята в возрасте двух-четырех месяцев погибали от инфекций в связи со сниженным иммунным статусом. Последний связан с применением более дешевого корма, в котором нет ингредиентов для улучшения иммунитета свиней.

«Люди привыкли, что президент со всем разберется, потому и отдельные руководители, в том числе на местах, расслабились», — объяснила журналистка Анна Корольчук.

Ранее на совещании по вопросам свиноводства Лукашенко заявил, что за последние два года поголовье свиней в Белоруссии снизилось на 12 процентов. При этом в последнее время падеж свиней увеличился почти в каждом втором регионе страны, количество приплода поросят сократилось на 8 процентов, а число убыточных предприятий выросло.

В 2014 году перед отраслью была поставлена задача довести поголовье свиней до уровня 2012 года, но она до сих пор не выполнена. В связи с этим Лукашенко потребовал усилить дисциплину на предприятиях, улучшить племенную работу, а также подключить белорусских ученых к совершенствованию комбикормов.