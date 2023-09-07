Россиянка нашла пистолет в мусорке на детской площадке

Baza: в Москве женщина нашла пистолет в мусорке на детской площадке

В московском районе Рассказовка женщина решила выбросить мусор в урну на детской площадке на улице Бориса Пастернака и заметила в помойке пистолет, похожий на американскую модель кольт. Об этом сообщает Baza.

Местная жительница сразу же вызвала полицию, не став проверять, является ли оружие боевым. Теперь в деле разбираются силовики.

Ранее в центре Москвы полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes и нашли в нем автомат Калашникова, 130 патронов, пистолет и две противопехотные гранаты Ф-1. За рулем автомобиля находился 49-летний приезжий из Чечни. 37-летний пассажир из Ростовской области попытался сбежать от полицейских, но они его догнали. При нем был порошок белого цвета.