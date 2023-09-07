Прокуратура взяла под контроль проверку из-за смерти девочки в Сочи

Прокуратура контролирует проверку из-за смерти девочки, искупавшейся в Сочи

Прокуратура контролирует проведение доследственной проверки по факту смерти семилетней девочки после купания в Черном море. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок приехал с родителями на отдых в Сочи из Екатеринбурга. После купания в море у девочки диагностировали ротавирус, она впала в кому с отеком мозга и легких.

О ее госпитализации стало известно 22 августа. Ее родители сообщили 7 сентября о смерти дочери, передает E1.ru.