Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 7 сентября 2023Силовые структуры

Прокуратура взяла под контроль проверку из-за смерти девочки в Сочи

Прокуратура контролирует проверку из-за смерти девочки, искупавшейся в Сочи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прокуратура контролирует проведение доследственной проверки по факту смерти семилетней девочки после купания в Черном море. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок приехал с родителями на отдых в Сочи из Екатеринбурга. После купания в море у девочки диагностировали ротавирус, она впала в кому с отеком мозга и легких.

О ее госпитализации стало известно 22 августа. Ее родители сообщили 7 сентября о смерти дочери, передает E1.ru.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    «Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

    В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

    Раскрыты размеры гонораров Басты и Zivert за одно выступление

    В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

    Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

    Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

    Супруга премьера Армении показала фото с Зеленским

    Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости