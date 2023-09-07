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20:55, 7 сентября 2023Силовые структуры

Российский тренер развратил семилетнюю девочку

В Пятигорске тренера спортивного центра обвинили в развращении 7-летней девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Пятигорске полиция задержала 33-летнего тренера из спортивного центра по подозрению в развращении семилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В полицию обратилась мать ребенка. Она подчеркнула, что мужчина не применял к ребенку насилия. По ее словам, все случилось 29 августа.

Ранее в Уфе задержали 58-летнего тренера школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, которого подозревают в изнасиловании воспитанниц.

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    Варвара Митина
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