Российский тренер развратил семилетнюю девочку

В Пятигорске тренера спортивного центра обвинили в развращении 7-летней девочки

В Пятигорске полиция задержала 33-летнего тренера из спортивного центра по подозрению в развращении семилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В полицию обратилась мать ребенка. Она подчеркнула, что мужчина не применял к ребенку насилия. По ее словам, все случилось 29 августа.

Ранее в Уфе задержали 58-летнего тренера школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, которого подозревают в изнасиловании воспитанниц.