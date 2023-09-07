NYP: во Флориде уроженец Украины Тауэр зарезал американских приемных родителей

В США уроженец Украины зарезал американских приемных родителей. Об этом пишет New York Post (NYP).

«Мужчина, усыновленный из украинского приюта, похожего на тюрьму, зарезал своих американских родителей», — пишет издание. Отмечается, что речь идет о 21-летнем Диме Тауэре.

Уточняется, что 1 сентября в полицию поступил звонок о ссоре в одном из домов в городе Норт-Порт на юге Флориды. В доме на полу были обнаружены окровавленные тела Робби и Дженнифер Тауэр. Приемный сын пары бежал от полиции, однако спустя восемь часов его задержали, сообщает издание. Впоследствии его поместили под стражу, ему грозит обвинение в убийстве.

Дядя приемного отца Уоррен Райнс рассказал изданию, что убитые были глубоко верующими и несколько раз ездили на Украину в рамках христианских миссий. У пары не было детей, поэтому они решили взять 14-летнего мальчика из украинского приюта, хоть у него было тяжелое прошлое.

В августе уроженец Украины погиб в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг в результате нападения. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта окровавленного 64-летнего мужчины.