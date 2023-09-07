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04:32, 7 сентября 2023Наука и техника

Обнаружена галактика с перпендикулярным кольцом

Астрономы Университета Крайст обнаружили галактику с перпендикулярным кольцом

Изображение: Krishna et al., 2023 / phys.org

Индийские астрономы Университета Крайст обнаружили новую кольцевую галактику, которая получила обозначение DES J024008.08-551047.5 и может принадлежать к редкому классу галактик, имеющих полярные кольца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Галактики с полярными кольцами представляют собой системы, состоящие из линзовидной галактики (тип S0), занимающей промежуточное положение между эллиптическими и спиральными галактиками, и полярного кольца, которое расположено под большим углом или перпендикулярно главному диску и состоит из газа и звезд. Хотя на настоящий момент обнаружено более 400 объектов-кандидатов, только несколько десятков были подтверждены как галактики с полярными кольцами.

Ученые обнаружили новую галактику-кандидата DJ0240, чье кольцо расположено почти перпендикулярно родительской галактике под углом 80 градусов. Расстояние до нее оценивается примерно в 1,8 миллиарда световых лет. Кольцо оказалось в три раза шире, чем родительская галактика, и имеет более синий цвет, чем она, что объясняется высоким уровнем звездообразования в этих структурах.

Кроме того, низкий индекс Серсика, показывающий скорость изменения яркости в зависимости от удаленности от центра, также подтверждает классификацию объекта как галактики с полярным кольцом. Эффективные радиусы различных структур DJ0240, в пределах которых излучается половина света всей структуры, сопоставимы с таковыми у других подобных галактик. Таким образом, этот объект, скорее всего, является галактикой с полярным кольцом, однако для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

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    Александр Еникеев
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