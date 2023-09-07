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15:43, 7 сентября 2023Ценности

Россиянкам раскрыли правильные способы стирки разных видов одежды

Фото: Unsplash

Эксперт Наталья Завьялова из Роскачества раскрыла россиянкам правильные способы стирки разных видов одежды и белья. Соответствующий материал публикует портал «А теперь внимание!».

Так, для того чтобы продлить срок службы изделий из шерсти и шелка, потребуется использовать специальные жидкие средства, предназначенные для данных материалов. В то же время особые моющие препараты необходимы для деликатных и цветных тканей, которые специалистка призвала по возможности стирать при температуре 40 градусов Цельсия.

В свою очередь, загрязнения с постельного белья или полотенец из натуральных тканей светлых оттенков можно удалять универсальными порошкообразными средствами при температуре воды от 60 до 90 градусов Цельсия.

Ранее соучредительница компании по производству экологичных чистящих средств Blueland и блогерша Сара Пайджи Ю раскрыла правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях. Для того чтобы избавить вещь от загрязнений и микроорганизмов, она посоветовала использовать сочетание трех средств. В стиральную машину потребуется поместить капсулы для стирки, пятновыводитель и полстакана уксуса.

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    Алина Гостева
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