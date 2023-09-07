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18:24, 7 сентября 2023Моя страна

В Рязани пройдет турнир по историческому фехтованию

В Рязани состоится турнир по историческому фехтованию «Евпатий Коловрат»

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский Кремль» пройдет турнир по историческому фехтованию «Евпатий Коловрат». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Мероприятие состоится в субботу, 9 сентября. Отмечается, что турнир проводится в рамках просветительского историко-культурного проекта «Девять веков».

«На ристалище выйдут 18 бойцов, в том числе три женщины, из историко-патриотических клубов России, — заявили в школе исторического средневекового боя (ИСБ) Рязани. — Бои будут проходить в нескольких номинациях, среди которых щит-меч, меч-баклер (маленький щит) и полуторный меч».

Собеседник агентства также рассказал, что участники будут сражаться в доспехах, которые точно соответствуют историческим аналогам воинов Европы, Руси и Орды 13-14 веков.

Ранее в сентябре в Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Мероприятие состоится 16 сентября в агропромышленном парке «Казань».

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