Американский беспилотник опасно сблизился с самолетом РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС России в Сирии

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел во время совершения Ан-30 планового полета вдоль северной границы Сирии на высоте около 6 200 метров. «Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Кулить.

Замруководителя ЦПВС добавил, что коалиция США нарушила протоколы деконфликтации 13 раз за сутки.

27 августа сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.