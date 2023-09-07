Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 7 сентября 2023Мир

Американский беспилотник опасно сблизился с самолетом РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС России в Сирии

Фото: Efren Lopez / U.S. Air Force photo / Reuters

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Он уточнил, что инцидент произошел во время совершения Ан-30 планового полета вдоль северной границы Сирии на высоте около 6 200 метров. «Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Кулить.

Замруководителя ЦПВС добавил, что коалиция США нарушила протоколы деконфликтации 13 раз за сутки.

27 августа сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

    В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

    В США оценили сумму заблокированных российских активов

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

    Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

    Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

    ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

    Москвичка год обкрадывала слабовидящую пожилую родственницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости