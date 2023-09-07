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20:32, 7 сентября 2023Силовые структуры

16-летний россиянин изнасиловал шестиклассницу и был задержан

В Петербурге 16-летнего подростка задержали за изнасилование 12-летней девочки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 6 сентября полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в изнасиловании шестиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным канала, насилие над 12-летней девочкой произошло еще в мае в Кронштадте. Подросток уже во всем сознался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в Петербурге таксист по имени Ахмат попытался изнасиловать 18-летнюю девушку.

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    Варвара Митина
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