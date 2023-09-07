Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:57, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона

Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва

Фото: Unsplash

Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко заявила, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине вынужденно прекращают поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициируют банкротство. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении ассоциация подчеркнула, что местное самоуправление бьет тревогу. «Горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже», — отмечается в заявлении.

Предприятия ТКЭ с 1 сентября в результате действия властей отключили от режима наложения специальных обязательств --отменили условия, которые позволяют стабильно работать. Главы общин-членов Ассоциации городов Украины призвали премьер-министра страны Дениса Шмыгаля встретиться и найти способы предотвращения срыва отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы. С таким заявлением выступил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышев.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    10 сентября в России пройдет единый день голосования. Кого и где будут выбирать?

    Байден обвинили в неуважении из-за внезапного ухода с церемонии

    Составлен топ популярных у россиян кроссоверов

    Посольство России назвало бесчеловечными поставки снарядов с обедненным ураном

    На Украине выступили за полный отказ от русского языка

    Женщина нашла необычный способ отомстить мужу за измену

    Стало известно о спорах относительно проекта заявления G20 по Украине

    На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона

    В российском регионе начали штрафовать за плевки в общественных местах

    В Евросоюзе выступили против продления запрета на импорт зерна из Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости