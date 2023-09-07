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13:31, 7 сентября 2023Мир

СВР заявила о подготовке спецслужб США к ликвидации руководства Нигера

СВР России заявила о планах США ликвидировать мятежников в Нигере

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Спецслужбы США готовятся к ликвидации «неудобных лидеров» Нигера, пришедших к власти в результате переворота. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По данным СВР, Вашингтон не устраивает смена власти в республике и в американском правительстве уже обсуждают исполнителей устранения нового руководства.

«Представители американских спецслужб напрямую обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона», — рассказали в российской разведке.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявили о стремлении к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере. Главы министерств в телефонном разговоре обсудили обстановку в области безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке.

Остин и Лекорню подтвердили «приверженность дальнейшему сотрудничеству», которому способствуют многолетние отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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