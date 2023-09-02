США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

США и Франция заявили о стремлении к дипломатическому решению ситуации в Нигере

Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявили о стремлении к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Райдер, главы министерств в телефонном разговоре обсудили обстановку в области безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке. Он указал, что участники диалога разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и «подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами».

Также уточняется, что Остин и Лекорню подтвердили «приверженность дальнейшему сотрудничеству», которому способствуют многолетние отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

Позже свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум заразился малярией вместе со всей семьей во время нахождения под стражей в собственном доме. Как заявил экс-министр иностранных дел страны Хассуми Массуду, Базума вместе с сыном и женой содержат в суровых условиях без электричества и холодильника при жаре выше 40 градусов. «Они все заразились малярией из-за москитов», — указал экс-глава МИД,