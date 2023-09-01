Свергнутый президент Нигера заразился малярией вместе со всей семьей

Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией вместе со всей семьей

Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум заразился малярией вместе со всей семьей во время нахождения под стражей в собственном доме. Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Хассуми Массуду, передает РИА Новости.

По словам дипломата, состояние политика удовлетворительное. Массуду рассказал, что Базума вместе с сыном и женой содержат в суровых условиях.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов, и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — указал экс-глава МИД, отметив, что политик сохраняет хорошее расположение духа, сопротивляется и борется.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.