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10:25, 1 сентября 2023Мир

Свергнутый президент Нигера заразился малярией вместе со всей семьей

Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией вместе со всей семьей

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум заразился малярией вместе со всей семьей во время нахождения под стражей в собственном доме. Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Хассуми Массуду, передает РИА Новости.

По словам дипломата, состояние политика удовлетворительное. Массуду рассказал, что Базума вместе с сыном и женой содержат в суровых условиях.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты, и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов, и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — указал экс-глава МИД, отметив, что политик сохраняет хорошее расположение духа, сопротивляется и борется.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

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    Виктория Кондратьева
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