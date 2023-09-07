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11:35, 7 сентября 2023Бывший СССР

Российский полковник назвал цель стягивания сил ВСУ к Артемовску

Полковник Матвийчук: ВСУ хотят попытаться вернуть Артемовск под свой контроль

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят попытаться вернуть Артемовск под свой контроль. Так в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, зачем Киев в последнее время начал стягивать силы на этом направлении.

Они пытаются все-таки прорвать оборону наших войск под Артемовском. Они хотят показать, что оставление Артемовска — это была случайность, чисто военная необходимость, а сейчас они в состоянии вернуть Артемовск себе под контроль

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

По словам военного эксперта, главная цель Украины сейчас — это показать значительные достижения на фронте.

«Они передают, что у них есть успехи на запорожском направлении, что они взяли там какую-то деревню. Но это не демонстрация успехов на фронте. Около Артемовска у нас очень прочная оборона, что касается средств, чтобы остановить это наступление», — объяснил он.

Разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота рассказал, что ВСУ стягивают силы в подконтрольные Киеву населенные пункты Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе.

По словам военного, из этих населенных пунктов снабжают боеприпасами позиции ВСУ у линии фронта. Он добавил, что их привозят на небольших автомобилях, чтобы по ним было сложнее попасть из артиллерии.

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    Варвара Кошечкина
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