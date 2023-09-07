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06:30, 7 сентября 2023Россия

Российский разведчик заявил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Российский разведчик заявил о скоплении сил ВСУ в Часовом Яру

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, рассказал, что скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе. Об этом передает РИА Новости.

Разведчик заявил, что сейчас находится рядом с позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Возле находится населенный пункт Богдановка и также «очень большое количество» живой силы ВСУ. По словам источника, происходит ротация в населенном пункте Часов Яр.

Из Часова Яра и Богдановки идет основная ротация украинских сил. Из этих населенных пунктов также идет подвоз боеприпасов на позиции у линии военных действий.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин описал ситуацию на флангах Артемовска. По его словам, ВСУ снизили интенсивность боев в районе города.

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    Марина Совина
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