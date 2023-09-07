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08:55, 7 сентября 2023Силовые структуры

В НЦБ Интерпола МВД раскрыли способы выявления финансирующих терроризм людей

В НЦБ Интерпола МВД раскрыли способы выявления лиц, финансирующих терроризм

Фото: Unsplash

Правоохранители устанавливают личности тех, кто причастен к финансированию терроризма, по оставленным в интернете цифровым следам. Способы выявления злоумышленников раскрыл ТАСС глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

По словам Калачева, Интерпол развивает сотрудничество с крупными IT-компаниями и интернет-провайдерами, что дает возможность получать информацию о лицах, занимающихся террористической деятельностью. Правоохранителям также помогает непрерывный обмен сведениями между Генеральным секретариатом Интерпола и членами организации.

Потому, как отметил Калачев, совсем не важно, какими именно инструментами пользуются злоумышленники. Сразу после вычисления в странах, являющихся членами Интерпола, их задерживают.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы россиянина за оправдание терроризма в социальных сетях.

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    Илона Палей
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