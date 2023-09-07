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07:50, 7 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Турции и описала турчанок фразой «без слез не взглянешь»

Блогерша «Дзена» объяснила любовь турок к русским женщинам их ухоженностью

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская путешественница и блогер, побывавшая в Турции, описала местных женщин фразой «без слез не взглянешь» и сравнила их с русскими женщинами. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание на ухоженность россиянок, объяснив, что турчанки плохо одеваются и часто набирают лишний вес. «Турчанки не только не следят за своим весом, но еще и дурно одеваются, выглядят абсолютно неженственно, притом что часто носят длинные женственные платья», — заметила она.

Блогерша добавила, что никакая одежда не скрывает грубость и жесткость местных женщин. Кроме того, по ее мнению, в турчанках мужчин отталкивает их «мужикоподобность». Путешественница посчитала недостатком, что они сами ездят в магазин за хлебом на мотоцикле или ходят с тяжелыми тележками для продуктов.

К минусам она также отнесла привычку курить. «Причем это касается всех возрастов. Неприятное зрелище. В России такого не увидишь!» — заявила блогерша.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Италии и рассказала, что местные девушки по сравнению с россиянками слишком самоуверенные и закрытые. Итальянские друзья поведали ей, что с местными жительницами на улице просто так не познакомишься.

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    Зарина Дзагоева
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