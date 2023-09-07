Украинский солдат рассказал о неэффективности кассетных боеприпасов

NYT: солдат ВСУ назвал кассетные боеприпасы неэффективными против окопов ВС РФ

Кассетные боеприпасы неэффективны против укрепленных российских позиций, на которые пытаются наступать Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил один из украинских солдат американской газете The New York Times.

Несмотря на то что другой военнослужащий рассказал о поднятии боевого духа личного состава при использовании этого типа боеприпасов, боец ВСУ указал на проблемы с поражением траншей и блиндажей Российской армии.

Его точку зрения подтвердил директор по оборонным исследованиям независимого Центра экономических и внешнеполитических исследований в Стамбуле Кан Касапоглу. По его словам, применение кассетных боеприпасов против окопавшихся обороняющихся имеет свои пределы.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по частям ВСУ, которые осуществляли ротацию у населенных пунктов Работино и Вербовое.