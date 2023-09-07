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13:26, 7 сентября 2023Мир

Опрос раскрыл степень доверия к ООН по всему миру

PRC: 63% опрошенных во всем мире положительно относятся к ООН

Фото: Denis Balibouse / Reuters

63 процента опрошенных во всем мире положительно относятся к роли ООН. Об этом сообщает Pew Research Center на основании опроса, проведенного в 2023 году.

Опрос был проведен в 24 странах мира. В частности, позитивнее всего работу ООН оценивают в Кении (76 процентов), Польше (86 процентов), Южной Корее (79 процентов) и Швеции (81 процент).

При этом 28 процентов респондентов негативно оценили влияние организации на международные дела. Лидером антирейтинга является Израиль, где 63 процента опрошенных негативно высказались об ООН, а в Японии — 50 процентов. Также более 20 процентов опрошенных граждан в Аргентине, Бразилии, Индонезии и ЮАР затруднились с ответом об отношении к организации.

Также респонденты отметили важную роль ООН в продвижении и защите прав человека, а также содействии экономическому развитию. При этом многие опрошенные считают, что организация в меньшей степени заботится о нуждах людей и регулирует международные конфликты.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала реформировать Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС). Бербок напомнила, что Совбез реформировался в последний раз 60 лет назад и с того времени в мировой политике появились новые независимые государства как в Африке, так и в Латинской Америке и Азии.

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    Максим Габриелян
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