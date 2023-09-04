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19:33, 4 сентября 2023Мир

Германия призвала реформировать Совбез ООН

Глава МИД Германии Бербок призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала реформировать Совет безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС). Ее слова приводит РИА Новости.

Бербок напомнила, что Совбез реформировался в последний раз 60 лет назад и с того времени в мировой политике появились новые независимые государства как в Африке, так и в Латинской Америке и Азии.

«Эти государства справедливо требуют права голоса в принятии решений и места за столом переговоров», — заявила глава немецкого МИД, добавив, что реформирование требуют и другие международные институты, например, Римский статут МУС.

Ранее о необходимости изменений в Совбезе ООН заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация объединенных наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности нуждается в реформировании, признал Токаев.

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